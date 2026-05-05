Secuestros y amenazas ponen en riesgo al personal de salud en Norte de Santander

Norte de Santander.

La crisis de salud en Norte de Santander no solo se refleja en hospitales colapsados, sino también en el creciente riesgo que enfrenta el personal médico en varias zonas del departamento.

Así lo advirtió Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, quien denunció que, en regiones como el Catatumbo, los trabajadores de la salud están siendo víctimas de amenazas, retenciones e incluso secuestros.

“Es un riesgo permanente, no podemos esconder la realidad, en estos momentos hay personal de salud privado de la libertad, como un odontólogo en La Gabarra y un médico en Ocaña”, afirmó a Caracol Radio.

El dirigente aseguró que estos casos no son aislados y que muchos otros no se denuncian, lo que agrava el panorama para quienes prestan sus servicios en zonas con presencia de grupos armados.

Según explicó, además del riesgo a su integridad, los trabajadores enfrenan limitaciones para cumplir con su labor, ya que en algunos territorios las remisiones de pacientes y los traslados médicos dependen de las condiciones impuestas por actores armados.

“Los profesionales están supeditados a la voluntad de estos grupos, no se pueden hacer remisiones con la rapidez que se necesita porque hay retenes y restricciones en las vías”, señaló.

Esta situación, sumada a la falta de recursos y la alta demanda en los centros asistenciales, está generando una presión adicional sobre el sistema de salud en el departamento.

Desde el sector, hacen un llamado urgente a las autoridades para que se adopten medidas que garanticen la seguridad del personal y permitan restablecer condiciones adecuadas para la atención de los pacientes.