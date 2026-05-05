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05 may 2026 Actualizado 14:19

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Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo en la demanda por ‘Romper el círculo’

Lively había acusado a Baldoni, su director y coprotagonista, de acoso sexual en el set de su película de 2024, ‘Romper el círculo’.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Blake Lively attends the 2026 Met Gala celebrating &quot;Costume Art&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Blake Lively attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images) / Taylor Hill

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Blake Lively attends the 2026 Met Gala celebrating &quot;Costume Art&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

Matheo

Tras un año y medio de disputas en los tribunales y la prensa, los actores Blake Lively y Justin Baldoni han resuelto sus diferencias legales dos semanas antes del juicio federal.

¿Cuáles eran las acusaciones?

Lively había acusado a Baldoni, su director y coprotagonista, de acoso sexual en el set de su película de 2024, ‘Romper el círculo’.

También alegó que, cuando presentó quejas al respecto, él y su equipo de publicistas iniciaron una campaña de desprestigio digital para tomar represalias.

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¿Cuáles eran las demandas?

El acuerdo se produce aproximadamente un mes después de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 demandas civiles de Lively, incluidas todas las de acoso.

El fallo dejó tres demandas, represalias, complicidad en represalias e incumplimiento de contrato, para que fueran decididas por un jurado.

¿En qué consistía la batalla legal entre Lively y Baldoni?

Lively inició la batalla legal en diciembre de 2024, presentando una queja administrativa ante el Departamento de Derechos Civiles de California.

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Casi al mismo tiempo, el diario New York Times publicó un extenso artículo que exponía mensajes de texto de los publicistas de Baldoni, en los que estos elaboraban estrategias para responder a las acusaciones de Lively y se jactaban de poder “hundir” a cualquiera.

Baldoni respondió con una larga demanda por difamación ante un tribunal federal, alegando que Lively había destruido su reputación con falsas acusaciones de acoso en un cínico intento de apropiarse de la película.

Lively, a su vez, presentó una contrademanda, acusando a Baldoni, Wayfarer Studios y otros de acoso, represalias y otros perjuicios.

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