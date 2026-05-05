Offimédicas niega fallas en entrega de medicamentos y revela millonarias deudas por parte de EPS

SALUD

Offimédicas S.A. respondió a las declaraciones del superintendente de Salud, Daniel Quintero, sobre una presunta negación en la entrega de medicamentos a una menor afiliada a Nueva EPS en Piedecuesta, Santander, y aseguró que no ha existido incumplimiento en la atención.

La compañía afirmó que el tratamiento ha sido suministrado de manera continua y oportuna desde 2024, según los registros internos de dispensación.

De acuerdo con el comunicado, el análisis de las fechas de radicación de las fórmulas médicas frente a la entrega del medicamento evidencia que el suministro se ha realizado incluso el mismo día, descartando así fallas en la atención del caso que generó polémica en redes sociales.

“Contrario a lo manifestado por el funcionario referido, no ha existido voluntad de negación en la atención del servicio de salud por parte de OFFIMEDICAS a ninguno de los pacientes inscritos a la NUEVA EPS”, indicó en un comunicado.

“El análisis de las fechas de radicación de las fórmulas médicas frente a las fechas efectivas de entrega del medicamento permite evidenciar que la atención ha sido prestada de manera oportuna”, aseguró el gestor farmacéutico.

La entidad también atribuyó las dificultades en la prestación del servicio a la crisis estructural del sistema de salud, especialmente por el retraso en los pagos por parte de las EPS.

Según indicó, la deuda acumulada con su operación asciende a más de $130.900 millones, de los cuales cerca de $54.800 millones corresponden a Nueva EPS.

“La atención en salud se ha garantizado a pesar de la cuantiosa deuda que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud con nuestra compañía que a la fecha asciende a la suma aproximada de $130.900 millones”, indicaron en su pronunciamiento oficial.

Offimédicas aseguró que, pese a este panorama, ha sostenido la operación con recursos propios y financiamiento, y reiteró que la responsabilidad del aseguramiento recae en las EPS. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para abrir espacios de diálogo y buscar soluciones de fondo que garanticen el flujo de recursos y la continuidad en la atención de los pacientes.

“Nuestra prioridad absoluta es el bienestar de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos (…) se requiere una solución viable a este flagelo que asfixia a los gestores farmacéuticos”, indicó Offimédicas.