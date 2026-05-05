Los 20 primeros puestos que se disputarán la Contraloría General: las fichas del actual contralor

Caracol Radio conoció en primicia la lista de los 20 primeros puestos que se van a disputar encabezar la Contraloría General. Este ranking consolidado suma el resultado del examen de conocimiento, la experiencia profesional y formación académica.

Los primeros cinco son:

Luis Enrique Abadía, excontralor delegado de gestión pública e instituciones financieras. Andrés Castro, personero de Bogotá. Jorge Eliécer Laverde, secretario de la comisión sexta de Senado. Ana Monsalvo, excontralora delegada para las finanzas. Carlos Mario Zuluaga, ex vicecontralor General.

De esos 20 nombres, siete serían fichas del actual contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, pues han trabajado con él o son cercanos. Hablamos de Carlos Mario Zuluaga, Luis Enrique Abadía; Diana Carolina Torres García; Rosalba Cabrales; Elisina Ortega y Ana Monsalvo.

De esa lista, el próximo 17 de mayo el Congreso elegirá a 10 y el próximo 12 de agosto el nuevo parlamento definirá el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

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Entre tanto, pese a que el ex vice contralor Zuluaga es uno de los favoritos, y en círculos cercanos él señala que ha hablado con el 70 por ciento de los congresistas, varios de los candidatos también han sostenido reuniones con diversos sectores buscando apoyos para su elección.

Incluso, muchos aseguran que el próximo Presidente del país será quien decante esa elección.

¿Cómo es la elección del Contralor?

El Congreso, mediante la Resolución No. 004 de 2026, abrió la convocatoria para seleccionar candidatos. Tras ser admitidos por superar los requisitos básicos, una universidad realiza el examen de conocimientos.

Tras ello evalúan la hoja de vida, conocimientos y experiencia y publican una lista.

Luego el Congreso designa a la Comisión Accidental, que definirá a los 10 aspirantes, tras hacer una audiencia pública donde los escuchan.

Finalmente el Congreso en pleno elige al Contralor.