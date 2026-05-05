Intercambio de disparos deja un capturado y un vehículo recuperado en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un intercambio de disparos entre la Policía y presuntos delincuentes dejó como resultado un hombre capturado y la recuperación de una camioneta que había sido hurtada en zona rural del municipio de La Esperanza.

El hecho se registró en la vereda Contadero, hasta donde llegaron las autoridades luego de recibir información sobre el robo de un vehículo que se desplazaba hacia ese sector.

Al ubicar un automotor con las características reportadas, los uniformados le ordenaron detenerse, pero los ocupantes intentaron evadir el control y emprendieron la huida.

En medio de la persecución, uno de los sospechosos descendió del vehículo y disparó contra los policías, lo que desató un intercambio de disparos

En la reacción de la fuerza pública resultó herido Óscar Alexander Calderón Vergel, de 22 años, quien fue capturado en el lugar.

Durante el procedimiento, le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros.

El otro implicado, que conducía la camioneta, perdió el control del vehículo y cayó por un abismo en una zona montañosa.

Peso a esto, logró escapar y es buscado por las autoridades.

El vehículo fue recuperado, mientras que las autoridades continúan el operativo para dar con el paradero del segundo implicado.