Inicia proceso de devolución de dineros para compradores del demolido Aquarela

El proceso de devolución de dinero a los compradores del fallido proyecto Aquarela dio un paso clave con la emisión de un aviso oficial por parte del liquidador de la Promotora Calle 47 S.A.S., que activa una fase determinante para iniciar los pagos. La medida formaliza avances que se venían anticipando y fija las condiciones para saldar las acreencias, luego de que la empresa fuera sometida a liquidación en octubre de 2024 por no contar con activos suficientes para responder a sus obligaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La estrategia para resarcir a los afectados se centra en la venta de los tres lotes del proyecto, especialmente el de mayor extensión, que fue incorporado a un fideicomiso destinado exclusivamente a su comercialización y posterior distribución de recursos.

En este esquema, los compradores pasan a ser beneficiarios directos, lo que les otorga un respaldo legal sobre el dinero que se obtenga. Además, se estableció que primero se pagará a quienes ya están reconocidos en el proceso y luego a quienes certifiquen su vinculación.

Como parte de esta nueva etapa, el liquidador hizo un llamado urgente a todos los afectados para que actualicen su información personal, de contacto y bancaria ante la fiduciaria, requisito indispensable para garantizar pagos sin contratiempos.

Tras la demolición de la torre en 2024 y años de incertidumbre, el caso entra así en su recta final, con la expectativa de que la venta del lote principal permita finalmente devolver los recursos a las familias afectadas.