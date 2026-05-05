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05 may 2026 Actualizado 01:44

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Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

Es una sustancia química altamente reactiva y tóxica que se utiliza principalmente en procesos industriales y en la minería de oro y plata

Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

En una operación de inteligencia, tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 ubicaron e incautaron 27 toneladas de una mezcla de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.

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Debido a su alta toxicidad y a las precarias condiciones de almacenamiento, el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local.

El cianuro, un compuesto letal, puede provocar intoxicaciones masivas o la muerte por inhalación, ingestión o contacto físico.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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