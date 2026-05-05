Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar
Es una sustancia química altamente reactiva y tóxica que se utiliza principalmente en procesos industriales y en la minería de oro y plata
En una operación de inteligencia, tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 ubicaron e incautaron 27 toneladas de una mezcla de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.
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Debido a su alta toxicidad y a las precarias condiciones de almacenamiento, el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local.
El cianuro, un compuesto letal, puede provocar intoxicaciones masivas o la muerte por inhalación, ingestión o contacto físico.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...