Incautaron 27 toneladas de cianuro en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

En una operación de inteligencia, tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 ubicaron e incautaron 27 toneladas de una mezcla de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.

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Debido a su alta toxicidad y a las precarias condiciones de almacenamiento, el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local.

El cianuro, un compuesto letal, puede provocar intoxicaciones masivas o la muerte por inhalación, ingestión o contacto físico.