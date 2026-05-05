Hombre muere tras ser impactado por un rayo en zona rural de Santa Rosa de Lima, Bolívar

Un hecho trágico enluta a una familia en el norte de Bolívar. Un hombre identificado como Mario Esteban Mendoza Albear perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una finca en zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con información oficial, el caso fue reportado en la mañana del lunes 4 de mayo, aunque el suceso ocurrió durante la tarde del domingo, en medio de una fuerte tormenta eléctrica que afectó la región.

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Según el testimonio de un familiar, la víctima realizaba labores de campo cuando se registró un aguacero acompañado de descargas eléctricas en varios sectores, incluyendo Cartagena y municipios cercanos. En medio de la lluvia, el hombre no logró resguardarse a tiempo y fue impactado por un rayo, lo que le causó la muerte de forma inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el caso.

Ante este tipo de emergencias, organismos de socorro reiteran la importancia de adoptar medidas de prevención durante tormentas eléctricas, como buscar refugio en estructuras cerradas, evitar espacios abiertos y alejarse de árboles, cercas metálicas o cuerpos de agua. También recomiendan suspender el uso de herramientas metálicas al aire libre, con el fin de reducir riesgos y evitar tragedias como la ocurrida en esta zona del país.