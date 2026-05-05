Gobernador de Bolívar Yamil Arana destaca avances históricos y llama a la unidad

En el inicio del segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, instaló formalmente este espacio institucional con un mensaje centrado en la articulación, el trabajo en equipo y los resultados que hoy marcan el rumbo del departamento.

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Durante su intervención, el mandatario fue enfático en la necesidad de fortalecer la relación entre el Gobierno departamental y la Asamblea, insistiendo en que ninguna iniciativa debe llegar sin haber sido previamente socializada y concertada con los diputados.

“Aquí no puede llegar una iniciativa que no haya sido discutida, donde las propuestas de los diputados no estén incluidas”, señaló, destacando la importancia del diálogo permanente como base para la toma de decisiones.

El Gobernador resaltó que Bolívar atraviesa un momento sin precedentes en materia de ejecución e inversión pública, gracias a un trabajo conjunto que hoy se traduce en 254 proyectos e iniciativas en marcha, de los cuales 76 ya han sido entregados y 134 se encuentran en ejecución. Estas acciones, aseguró, tienen presencia en todos los municipios del departamento, impactando sectores clave como agua potable, saneamiento básico e infraestructura vial.

“3,7 billones de pesos no son solo una cifra. Son agua llegando a los hogares, son vías que conectan territorios y oportunidades que se abren para nuestra gente”, expresó el mandatario, subrayando que la inversión pública tiene un impacto directo en la calidad de vida de los bolivarenses.

Asimismo, destacó avances significativos en sectores sociales, como la inversión de más de 650 mil millones de pesos en agua potable y saneamiento básico, y más de 600 mil millones en infraestructura educativa, posicionando a Bolívar como uno de los departamentos con mayor inversión proporcional en este sector.

En materia de alimentación escolar, el gobernador informó que se ha alcanzado una cobertura del 95%, beneficiando a cerca de 35 mil estudiantes, con un enfoque en garantizar alimentos calientes preparados en sitio. La meta, indicó, es que al finalizar el cuatrienio ocho de cada diez niños reciban alimentación en estas condiciones.

El mandatario también hizo un llamado a no perder la capacidad de articulación y camaradería entre las instituciones, resaltando que las decisiones que se tomen durante este periodo extraordinario tendrán un impacto directo en la vida de miles de familias, especialmente en temas como la legalización de predios, la inversión en infraestructura deportiva y la sostenibilidad financiera del Plan de Desarrollo.

Respaldo de la Asamblea de Bolívar

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Bolívar, Sofía Ricardo Villadiego, reiteró el respaldo de la corporación al Gobierno departamental, destacando la disposición de los 14 diputados para trabajar con disciplina y transparencia en el estudio de los proyectos presentados.

La agenda de este periodo extraordinario contempla el análisis de iniciativas clave como la incorporación de recursos al presupuesto departamental, la ejecución de inversiones mediante crédito para infraestructura y electrificación rural, y la legalización de predios en municipios como Calamar y Arjona.

Con este escenario, Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo, la equidad y el bienestar de sus comunidades, avanzando con resultados concretos que consolidan una gestión enfocada en transformar el territorio.