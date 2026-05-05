Francia aumentará ayudas energéticas ante conflicto en Oriente Medio

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que el Ejecutivo prepara un nuevo dispositivo de ayudas a los sectores afectados por la subida de los carburantes frente a un conflicto “que va a durar” y que “amenaza con agravarse”.

“Tendremos que tomar la palabra y cambiar la amplitud de la escala”, aseguró el jefe del Gobierno ante los diputados, donde reconoció que la duración de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz dejan caducas las medidas adoptadas hasta ahora.

Lecornu, que no dio ninguna pista sobre las nuevas ayudas, que complementarán a las adoptadas para agricultores, pescadores, transportistas y profesiones que realizan largos desplazamientos, aseguró que tratarán de financiarlas con los ingresos fiscales superiores que percibe el Estado por los nuevos precios.

380 millones de euros en ayudas

Estimó que en los dos últimos meses esa contribución rondó los 190 millones de euros, en línea con las ayudas ya aprobadas que han costado un total de 380 millones.

Le interesa: Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo en medio de guerra en Oriente Medio

El objetivo, dijo, es estimular la actividad para evitar un freno de la misma ligado a la incertidumbre que genera la guerra en Oriente Medio.

Lecornu rechazó también las críticas que se están haciendo a la petrolera TotalEnergies, que anunció unos beneficios extraordinarios en el primer trimestre y que está siendo acusada de beneficiarse de la crisis.

El primer ministro se mostró favorable a una redistribución de esos ingresos excepcionales, pero no a golpear con fuerza a la petrolera francesa que, recordó, ha puesto un tope a los precios de sus combustibles en Francia y no en el resto de los países donde también está presente.

“Ya contribuyen bastante”, dijo el jefe del Gobierno, ante los abucheos de los diputados de la izquierda que piden una mayor redistribución de esos beneficios.

Presión en las gasolineras

En medio de esa polémica, el consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, amenazó con retirar los topes en sus gasolineras si se le imponen impuestos extraordinarios a los beneficios extraordinarios.

“En caso de que tasen nuestras refinerías, que son ya deficitarias, no podremos mantener el techo en nuestras gasolineras”, señaló en una entrevista a los diario Sud Ouest y La République des Pyrénées.

Lea también: Guerra en Oriente Medio, ¿estamos ante un conflicto a escala global?

Agregó que su empresa “no tiene que pedir perdón por tener beneficios y hacer bien su trabajo”.

Desde el pasado 8 de abril, TotalEnergies mantiene un máximo en los precios de los carburantes en sus 3.300 gasolineras francesas, de 1,99 euros por litro de gasolina y de 2,25 para el diésel, una medida que aseguró que mantendrá “mientras dure la crisis en Oriente Medio”.