ESU retiene pagos a Oncor por deuda en seguridad social y 250 vigilantes siguen sin liquidación

Medellín, Antioquia

Según Nelson Darío López Ramírez, vocero de los trabajadores afectados, el contrato laboral finalizó el pasado 17 de enero de 2026, y desde entonces han transcurrido más de 120 días sin recibir los pagos correspondientes a cesantías, vacaciones y demás prestaciones sociales.

La denuncia se concentra en que 250 vigilantes, que prestaron sus servicios en escenarios deportivos del INDER Medellín durante 2024 y 2025, manifiestan el incumplimiento en el pago de sus liquidaciones laborales por parte de la empresa Seguridad Oncor.

Comienzos de la denuncia

El vocero señala que, aunque inicialmente la empresa se comprometió a realizar los pagos entre el 23 y el 28 de abril, incluso enviando soportes con los valores a consignar, estos nunca se hicieron efectivos. “Nos ilusionaron con la plata y desaparecieron”, afirmó.

Los trabajadores aseguran que durante el tiempo laborado también enfrentaron irregularidades en los pagos de nómina y problemas con créditos por libranza, cuyos descuentos sí fueron aplicados, pero no reportados correctamente a las entidades financieras, obligando a varios empleados a asumir deudas adicionales para evitar reportes negativos.

Estamos luchando por algo que nos ganamos legalmente”, expresó López. La situación ha generado un fuerte impacto económico y emocional en los afectados, entre quienes se encuentran madres cabeza de hogar y trabajadores con cargas familiares. “

Respuestas oficiales

Tras el pronunciamiento de la ESU, Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, que asegura tener los recursos para el pago, pero no poder desembolsarlos debido a incumplimientos de la empresa contratista Seguridad Oncor.

Desde la ESU explican que existe una obligación contractual vigente con Seguridad Oncor, pero el giro de recursos está condicionado a que la empresa demuestre estar al día en el pago de seguridad social —salud, pensión, ARL y parafiscales—, requisito legal indispensable para autorizar desembolsos públicos.

Según la entidad, se trata de cerca de 930 millones de pesos que permanecen retenidos precisamente para garantizar que, una vez se cumpla este requisito, los dineros se destinen al pago de salarios, prestaciones, cesantías y liquidaciones de los trabajadores.

La ESU afirma haber realizado al menos 20 requerimientos formales desde enero solicitando esta documentación, sin obtener respuesta efectiva. En medio de este proceso, la empresa Seguridad Oncor reconoció atravesar una crisis financiera y un proceso de reorganización empresarial, lo que habría impedido ponerse al día con sus obligaciones.

De acuerdo con la entidad, la empresa se comprometió a normalizar el pago de la seguridad social entre hoy 5 de mayo y mañana 6 del presente mes, paso necesario para destrabar el giro de los recursos y avanzar en el pago a los vigilantes.

A la expectativa

Mientras tanto, los trabajadores aseguran haber enfrentado no solo la falta de liquidaciones, sino también irregularidades durante la ejecución del contrato, incluyendo retrasos en nómina y problemas con créditos por libranza.

La situación ha derivado en protestas pacíficas y gestiones ante el Ministerio de Trabajo, sin soluciones de fondo hasta ahora.

Por su parte, el INDER Medellín señaló que las obligaciones laborales corresponden a la empresa contratista, aunque anunció una reunión con la ESU y Seguridad Oncor para revisar el caso.

Aunque existe un compromiso reciente por parte de la empresa para ponerse al día y pagar a los trabajadores, la incertidumbre continúa para más de 250 familias que llevan más de 120 días esperando recursos que consideran fundamentales para su sustento.