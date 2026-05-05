En Envigado, Antioquia, un apostador se ganó el acumulado de Revancha por $22.300 millones

Medellín

Un apostador del municipio de Envigado en Antioquia fue el primer ganador de este año de Revancha que tenía un acumulado de 22.300 millones de pesos.

Según los organizadores del sorteo, el tiquete fue comprado en un punto de la red aliada GANA esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

El sorteo número 2652 permitió que este jugador se lleva el acumulado de Revancha que no había caído en manos de los apostadores durante los cuatro primeros meses del año.

Primera vez que cae un lunes

Como curiosidad, es la primera vez que el acumulado de Revancha cae un lunes, el nuevo día en que se sortea Baloto y Revancha, además de los miércoles y sábados.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega de su dinero logrado por este premio, luego de descontar los impuestos que se deben pagar al Estado.

Los números ganadores

Los números con los que ganó el apostador en el municipio de Envigado, que seleccionó bajo la modalidad manual, fueron los números 03, 05, 17, 24, 38 y la superbalota 11.

El sorteo de Revancha dejó en total 13.057 ganadores en su más reciente sorteo, entregando más de $22.349 millones en premios.

Premios en su historia

Entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de mayo de 2026, Baloto Revancha ha pagado premios por más de $385.409 millones, correspondientes a 10.114.584 ganadores en todo el país. En el mismo periodo el juego ha transferido más de $229.659 millones al sistema de salud del país.

MiLoto también cayó

En el departamento del Atlántico, en la Costa Caribe Colombiana, cayó el premio de MiLoto por 160 millones de pesos, el cual fue jugado por medio de la página Web Baloto.com.

En esta ocasión, el premio mayor se logró al apostar con los números 5, 10, 20, 25 y 27, y fueron elegidos bajo la modalidad manual.

En este sorteo, hubo un total de 10.155 ganadores en todo el país, entregando más de $235 millones en premios.

Ganadores en la historia

En la historia, entre el 20 de octubre de 2023 y el 3 de mayo de 2026, MiLoto ha pagado más de $49.237 millones en premios, equivalentes a 2.809.314 premios entregados desde su lanzamiento.

Según los organizadores de este tipo de sorteos, “en el mismo periodo el juego ha transferido más de $20.999 millones al sistema de salud del país, cumpliendo así su compromiso con el bienestar de los colombianos”.