Buses al Aeropuerto de Rionegro tendrán paradero dentro del CC San Diego

Medellín, Antioquia

La empresa Combuses pondrá en funcionamiento un nueva paradero en la ruta entre el aeropuerto José María Córdova y el sector de exposiciones. Ahora tendrá un paredero dentro del centro comercial San Diego, en Medellín, a partir del próximo 1 de junio, en lo que representa una alianza inédita en el país.

Se trata de la primera vez que una empresa de transporte operará desde el interior de un centro comercial, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios.

Ruta directa y operación permanente

La nueva conexión funcionará en ambos sentidos, a través del Túnel de Oriente y la avenida Las Palmas, con una frecuencia aproximada de cada cinco minutos.

El servicio operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, con un costo de pasaje de $20.000.

Además, estarán habilitados distintos medios de pago, entre ellos efectivo, tarjetas débito y crédito, códigos QR y la tarjeta Cívica.

Estrategia de expansión del servicio

Desde la empresa señalaron que esta alianza responde a una apuesta por mejorar la experiencia del usuario, integrando transporte, seguridad y accesibilidad en un mismo punto.

La empresa ya cuenta con otra ruta que conecta el aeropuerto con la Terminal del Norte de Medellín, con operación desde las 4:00 de la mañana hasta las 9:40 de la noche.