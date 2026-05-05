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05 may 2026 Actualizado 14:13

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Doble crimen en Jamundí: hallan dos hombres asesinados en zona rural, vía al norte del Cauca

Los cuerpos fueron encontrados a 10 minutos del casco urbano de Jamundí, en un sector con presencia de disidencias de las Farc

Doble crimen en Jamundí: hallan dos hombres asesinados en zona rural, vía al norte del Cauca

Doble crimen en Jamundí: hallan dos hombres asesinados en zona rural, vía al norte del Cauca

Doble crimen en Jamundí: hallan dos hombres asesinados en zona rural, vía al norte del Cauca

Las autoridades investigan el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, se trataría de dos hombres que se movilizaban en un taxi, vehículo que habría sido ubicado cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el sector conocido como Río Claro.

Imágenes que circulan sobre el caso evidencian que las víctimas presentan heridas de gravedad y fueron abandonadas a la orilla del río.

Desde la administración municipal indicaron que la verificación de los hechos tomará más tiempo de lo habitual, debido a las condiciones de seguridad en la zona. Según explicaron, el ingreso de las autoridades debe realizarse con protocolos especiales, ante la presencia de estructuras disidentes de las Farc, frente Jaime Martínez.

Los hechos se registraron en la vía que comunica a Jamundí con el norte del departamento del Cauca, carretera alterna a la Panamericana.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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