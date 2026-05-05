Distrito aprueba más de $8.000 millones para fortalecer seguridad en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay sostuvo una reunión con el vicealmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, para avanzar en la consolidación del Plan ‘Ancla Heroica’, estrategia conjunta entre el Distrito y la Armada Nacional que busca robustecer la seguridad en la ciudad con presencia permanente de la Infantería de Marina en zonas priorizadas y barrios con mayores índices de violencia.

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A la fecha, el Distrito ha aprobado el 58% de los recursos proyectados del plan, equivalente a inversiones en movilidad, tecnología, vigilancia e infraestructura para el despliegue operativo de la Fuerza Pública.

Entre las inversiones ya aprobadas se destacan:

* $5.572 millones para requerimientos de movilidad del Batallón 12.

* $2.900 millones, a través de Distriseguridad, para cámaras de vigilancia y monitoreo.

* $503 millones para adecuaciones de infraestructura y alojamiento de dos compañías.

Además, se encuentran en trámite $6.612 millones adicionales para ampliar capacidades marítimas, tecnológicas y operativas del componente militar.

“El Plan Ancla Heroica está diseñado para fortalecer de manera estructural el esfuerzo institucional por mantener la buena convivencia y la tranquilidad en Cartagena. Hoy, podemos decir que las cifras de quienes pretenden sembrar miedo y terror en la ciudad han venido disminuyendo, pero no vamos a bajar la guardia”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital también destacó que la formalización del Batallón 12 permitirá una presencia permanente en sectores históricamente golpeados por la criminalidad.

“Con la llegada permanente de la Infantería de Marina a Cartagena estamos dando un paso decisivo para recuperar el control territorial en los barrios que más lo necesitan. Este batallón ya no vendrá de forma ocasional: estará concentrado, exclusivamente, en Cartagena para proteger a nuestra gente”, sostuvo el alcalde Turbay.

El despliegue operativo del Batallón 12 se concentrará en zonas como Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La María, San Fernando, San José de los Campanos, Arroz Barato, El Bosque, Pasacaballos, Villa Hermosa, El Reposo y Santa Clara, entre otros sectores priorizados.

La presencia permanente de esta unidad permitirá fortalecer el control territorial, aumentar la capacidad operativa interinstitucional, apoyar operativos de alto impacto y recuperar la confianza ciudadana.

Con una inversión total proyectada de $15.588 millones, el Plan Ancla Heroica busca blindar a Cartagena por tierra, mar y aire mediante una estrategia integral entre la Alcaldía y la Armada de Colombia.