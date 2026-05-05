Director UNP aclara detalles sobre grabación de Petro en avioneta financiada por “Papá Pitufo”

Mucho se ha hablado en los últimos días del presidente Gustavo Petro y Diego Marín, conocido como alias “Papá Pitufo, luego de que el abogado del contrabandista, Gonzalo Boye, confirmara un encuentro en Bogotá con el mandatario.

Pero nuevamente se habla sobre este tema, luego de que se viralizaran un video en el que se ve al presidente Gustavo Petro abordando una avioneta financiada por “Papá Pitufo”, durante su entonces campaña presidencial en el año 2021.

Frente a estos nuevos registros, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección se refirió y contó que en Bucaramanga, se encontraron con dos personas que en ese entonces trabajaban en la precampaña.

Según dijo, se trataba de Ramiro Jurado y César Augusto Valencia, este último a quien el director de la UNP distinguía porque estuvo detrás de convencerlos de recibir apoyos de “Papá Pitufo” para la campaña presidencial.

A pesar de que el presidente habría rechazó el ofrecimiento, el señor Valencia habría vuelto aparecer, en un momento en el que precisamente el hoy mandatario se había montado en una avioneta cuando tuvo que viajar a Buenaventura y adelantó una reunión con varios comerciantes.

Augusto Rodriguez asegura que ahí se dieron cuenta que Valencia habría ayudado con la avioneta; sin embargo, señala que desconocían que era financiada por el también llamado “Zar del contrabando”.

¿Quién grabó al presidente en la camioneta?

El director de la UNP asegura que quien tomó la foto probablemente fue William Castellanos, y todo se trataría de una infiltración.

Castellanos fue general de la Policía y en ese entonces trabajaba como el encargado de la seguridad de Petro en la campaña presidencial y de su labor como senador.