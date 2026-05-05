Deportivo Cali se queda con el clásico y aprieta la tabla de La Liga Profesional Femenina

La fecha 9 del fútbol femenino colombiano dejó movimientos clave en la tabla para los equipos del Valle del Cauca, con el clásico entre América de Cali Femenino y Deportivo Cali Femenino como el duelo más destacado de la jornada.

En un partido marcado por la intensidad y el orden táctico, Deportivo Cali se impuso 0-1 en el estadio Pascual Guerrero. Ambos equipos plantearon un compromiso cerrado, con disputa constante en la mitad del campo y pocas opciones claras durante el tiempo reglamentario

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Zharick Montoya en el minuto 90+4 para aprovechar una de las últimas jugadas ofensivas y marcar el gol de la victoria para el conjunto verdiblanco.

El resultado representa tres puntos clave para el Cali en un tramo decisivo del torneo, además de imponerse en uno de los clásicos más parejos del país. Por su parte, América dejó escapar el resultado en los últimos instantes, pese a un partido en el que mantuvo el orden y la intensidad.

En el otro duelo de los equipos vallecaucanos, Orsomarso SC Femenino e Inter Palmira Femenino igualaron 0-0 en un compromiso sin mayores diferencias en el marcador.

Tras esta jornada, América de Cali se mantiene con 21 puntos, igualado con Atlético Nacional, pero ubicado en la segunda posición por diferencia de gol. El equipo escarlata tuvo la oportunidad de quedarse en solitario con el liderato, teniendo en cuenta que en la fecha anterior había logrado superarlo tras la derrota del conjunto antioqueño; sin embargo, con este resultado no pudo sostener la ventaja y volvió a ceder el primer lugar.

Por su parte, Deportivo Cali Femenino es cuarto con 20 unidades, mientras Inter Palmira Femenino ocupa la quinta casilla con 18 puntos y Orsomarso SC Femenino se ubica en la décima posición con 11.

De cara a la fecha 10, los equipos del Valle volverán a la acción el próximo 10 de mayo: América enfrentará a Millonarios Femenino, Deportivo Cali se medirá ante Real Santander Femenino, Orsomarso jugará contra Once Caldas Femenino e Inter Palmira se enfrentará a Atlético Nacional Femenino. Los horarios están por definirse.