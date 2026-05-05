Colombia Sub-17 Femenina irá a repechaje en el Sudamericano tras triple empate en el grupo A

La Selección Colombia Femenina Sub-17 cumplió en la última fecha del Grupo A del Sudamericano al vencer 3-0 a Paraguay Femenino Sub-17, pero no logró clasificar a las semifinales del torneo

El equipo dirigido por Carlos Paniagua contó desde el inicio con presencia vallecaucana en su formación titular, con jugadoras como Sofía Prieto, Juanita Parga, Maura Henao y Eidy Ruiz, quienes llegaron a este compromiso con la obligación de ganar por amplia diferencia y esperar otros resultados. Aunque hizo su tarea en cancha, el empate 2-2 entre Chile y Argentina terminó definiendo el grupo

Colombia abrió el marcador rápidamente con un gol de Dayana Torres al minuto 5, lo que le permitió manejar el partido con mayor tranquilidad. Posteriormente, Rihanna Cuesta amplió la ventaja antes del descanso, consolidando el dominio del equipo nacional

En el segundo tiempo, el panorama se mantuvo bajo control, aunque la clasificación directa aún dependía de lo que ocurriera en el otro compromiso del grupo. Finalmente, al minuto 89, la vallecaucana Maura Henao marcó el 3-0 definitivo, sellando la victoria colombiana en el cierre del partido.

A pesar del resultado, la ‘tricolor’ terminó en el tercer lugar del grupo con ocho puntos, los mismos que Chile y Argentina. Sin embargo, el reglamento del torneo prioriza los enfrentamientos directos como criterio de desempate, lo que dejó por fuera a Colombia de las semifinales. De esta manera, Chile y Argentina avanzaron a la siguiente fase, mientras que Colombia deberá disputar el repechaje en busca de un cupo al Mundial Sub-17 que se jugará en Marruecos.

Ahora, el equipo nacional espera por su rival, que saldrá del perdedor del duelo entre Argentina y Venezuela, en una instancia decisiva que definirá su continuidad en el torneo y sus opciones de clasificación al Mundial.