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Cinco mineros permanecen estables y uno está en estado crítico: Hospital de Ubaté

Por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio estuvo Luis Alfredo Niño, gerente del Hospital de Ubaté donde permanecen los mineros heridos por la explosión de la mina en Sutatausa, Cundinamarca, y entregó detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

“Logramos traer seis pacientes rescatados en primer momento aquí en el hospital, de lo cuales cinco de ellos continúan en tratamiento médico con nosotros y se encuentran estables, y uno de ellos debió ser trasladado en la madrugada a la Fundación Santa Fe”, explicó el gerente.

Los mineros llegaron con intoxicación por la inhalación de gases por lo que están recibiendo el tratamiento médico especializado.

En cuanto a la persona que tuvo que ser trasladada a Bogotá, se encuentra en estado crítico y tendrá que recibir un tratamiento de alta complejidad.

“Cuando el equipo médico considere que estén bien, van a poder ser dados de alta”, precisó Niño.

El Hospital El Salvador de Ubaté es un centro médico de segunda complejidad, el único en Cundinamarca, por lo que la mayoría de los heridos por incidentes mineros llegan a este lugar.

“Toda la tragedia que se genera en la actividad minera y normalmente aparecen pacientes propios de esta actividad de alto riesgo”, señaló el funcionario.

Desde el Hospital expresaron su compromiso con recuperación de los trabajadores heridos.