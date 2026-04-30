Canciller de Cuba agradece carta de congresistas colombianos contra presión de EE. UU.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció a congresistas y senadores colombianos por una carta abierta enviada al Congreso de Estados Unidos, en la que expresan su “profunda preocupación” por las presiones económicas y una eventual intervención militar en la isla por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

La carta, publicada en X por la senadora Gloria Flórez, enfatiza la importancia de “reafirmar el respeto por el andamiaje del derecho internacional”, el cual es “fundamental” para la convivencia de los países.

Ampliar Cerrar

La política de Trump, según la misiva, “ha contribuido a agravar la situación humanitaria en la isla”, la cual viene sufriendo desde hace años una crisis económica que incluye escasez de alimentos, un sistema de salud deficiente, salarios muy bajos y cortes de luz diarios.

Ampliar Cerrar

Por otra parte, la carta celebra el mensaje enviado por cincuenta congresistas de EE. UU. al presidente Trump, en el que también se expresa el rechazo al “bloqueo económico y a la eventual utilización de la fuerza militar contra Cuba”.

El comunicado hace un llamado al Congreso estadounidense a que “promueva iniciativas orientadas a la paz, impulse el principio de no intervención” en Cuba y trabaje para eliminar tanto el “bloqueo económico” como “cualquier forma de injerencia” sobre la isla.

Ampliar Cerrar

“Cuba es la siguiente”

El presidente Trump ha recrudecido las medidas económicas y la presión sobre la isla, al punto de afirmar que “Cuba es la siguiente”, en referencia a la invasión militar en Caracas y una posible intervención con su ejército en la isla.

Una de las medidas de Trump fue sancionar a cualquier país que venda petróleo a La Habana, lo que ha tenido un impacto directo en el abastecimiento de energía en Cuba.

Por otra parte, la administración del republicano golpeó al turismo de la isla, una de las pocas fuentes que genera riqueza en Cuba: prohibió completamente los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.