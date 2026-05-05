14 capturados en diferentes operativos por el hurto de cadenas de oro, celulares y otros elementos

En un despliegue operativo, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de 14 personas vinculadas a diferentes modalidades de hurto en la ciudad. Estos resultados son producto de una estrategia focalizada para fortalecer la seguridad de cartageneros y visitantes.

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Nueve capturados por el hurto de prendas de oro.

Los operativos se desarrollaron en los barrios Getsemaní, San Diego y Centro Histórico, donde fueron capturados cuatro hombres y cinco mujeres, que, mediante la modalidad de raponazo, hurtaban prendas de oro a turistas nacionales y extranjeros. Todos los elementos fueron recuperados y regresados a sus propietarios.

Tres capturados por hurto de celulares.

Los operativos fueron realizados en los barrios Olaya Herrera, Ceballos y Bocagrande, donde fueron capturados estos presuntos delincuentes que, mediante el uso de armas blancas, intimidaban a sus víctimas para despojarlas de sus equipos móviles.

En total, cinco celulares fueron recuperados y devueltos sus dueños, quienes agradecieron la oportuna reacción policial.

Dos capturados por hurto en almacenes de cadena.

Gracias a la oportuna información de la comunidad y la reacción policial, se logró la captura de dos presuntos delincuentes por los delitos de hurto, quienes sustrajeron de centros comerciales elementos avaluados en más de 2 millones de pesos. Los operativos se desarrollaron en los barrios Campestre y Centro Histórico.

Uno de los capturados presentaba una orden de captura por el delito de hurto calificado.

Los 14 capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.428 personas, de las cuales 371 por el delito de hurto.

“Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir denunciado a través de los diferentes canales y seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.