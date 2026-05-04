Venezolanos protestaron en Cúcuta exigiendo la liberación de presos políticos

Cúcuta.

La ciudad de Cúcuta fue escenario de una concentración ciudadana que reunió a venezolanos y colombianos en el Parque Santander, en respuesta a una convocatoria internacional para exigir la liberación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

La jornada, que se desarrolló de manera simultánea en más de 120 ciudades, buscaba visibilizar ante la comunidad internacional la situación de quienes permanecen privados de la libertad en el vecino país.

Según los organizadores, aún serían más de 500 personas -entre civiles y militares- las que continúan detenidas.

En la capital de Norte de Santander, los asistentes se congregaron con mensajes a favor de la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, sumándose a una movilización global que también incluyó testimonios de familiares y de personas que han recuperado su libertad recientemente.

Andrés Calles, secretario político nacional del movimiento Vente Colombia, explicó que la actividad tiene como objetivo mantener la presión internacional frente a lo que consideran una deuda en materia de derechos humanos.

“En distintas ciudades del mundo hemos levantado nuestra voz para exigir la libertad de quienes siguen detenidos. No deberían estar en esas condiciones, y por eso insistimos en que se cumpla con la Constitución y las leyes venezolanas”, manifestó.

El dirigente agregó que, si bien se han registrado algunas excarcelaciones en los últimos meses, el proceso no ha avanzado como se esperaba, lo que mantiene la preocupación entre familiares y organizaciones que acompañan estos casos.

Durante la concentración también se hizo referencia a la situación de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, entre ellos colombianos, cuyos allegados continúan a la espera de respuestas sobre su posible liberación.

La jornada transcurrió de manera pacífica en Cúcuta y se convirtió en un nuevo llamado desde la frontera para que se atienda la situación de quienes permanecen detenidos en medio de cuestionamientos por presuntas vulneraciones a sus derechos.