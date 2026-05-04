Una menor fue secuestrada y abusada durante varios días, logró huir y el agresor fue capturado

Chigorodó- Antioquia

En el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, la policía capturó a un hombre señalado de los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro simple con menor de edad con incapacidad de resistir.

Según el Teniente coronel David Diaz Suárez comandante de Policía Urabá (encargado) el acusado fue detenido mediante una orden judicial en el barrio Linares del área urbana. La investigación indica que el hombre secuestró a una menor en una vivienda donde durante varios días la habría abusado sexualmente y quien tendría una condición de vulnerabilidad.

“Este resultado es producto de una investigación ágil y efectiva que se activó gracias a la valentía de la víctima, quien logró escapar y alertar a la comunidad, permitiendo a nuestras unidades avanzar con celeridad hasta lograr su ubicación y captura. El procedimiento se realizó en vía pública, garantizando el respeto por el debido proceso”, agregó el oficial.

El detenido fue dejado a disposición de la fiscalía que le imputó los presuntos delitos antes mencionados y un juez de garantías ordenó detención en centro carcelario.