Surtigas informa el restablecimiento del servicio de gas natural en sectores de Cartagena

Surtigas invita a realizar la revisión periódica a las instalaciones de gas natural

Surtigas informa a la comunidadque el servicio de gas natural será restablecido en los sectores de San Diego, Petares, Pie de la Popa, Nariño, Palestina, Pie del Cerro, El Espinal, Canapote, Lomas de San Bernardo, San Francisco, San Pedro y Libertad, asegurando la continuidad del servicio en la ciudad. Con este proceso se completa el 100 % del restablecimiento en los sectores afectados por la novedad en la red de distribución.

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La compañíahace un llamado a los usuarios para que sigan estrictamente las recomendaciones de seguridad al momento de reconectar el servicio:

Verifique que las válvulasy llaves de gas estén cerradas.

Mantenga puertasy ventanas abiertaspara garantizar la ventilación del lugar.

Abra primerola válvula externaubicada cerca del medidor y luego las internas.

Abra una sola llave de la estufa durante unos segundos para liberar el aire de la tubería y luego ciérrela.

Espere unos segundos antes de encenderel quemador.

Si no enciende, cierrela llave y repita el procedimiento.

Surtigas recuerda que la seguridad de los usuarios es una prioridad, por lo que es fundamental seguir estas indicaciones para evitar incidentes durante el proceso de normalización.

Para atención y acompañamiento, los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales: