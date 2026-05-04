Solo está habilitado paso peatonal por puente internacional Francisco de Paula Santander

Cúcuta.

Mientras avanzan los trabajos de intervención en el puente internacional Francisco de Paula Santander, las autoridades del lado venezolano aseguraron que, por ahora, se mantendrá únicamente el paso peatonal en este corredor fronterizo.

Así lo indicó el alcalde de Pedro María Ureña, Jhon Carrilo, quien explicó que las labores que se adelantan en la estructura -como dragado, canalización y recuperación- obligan a restringir la movilidad vehicular durante el tiempo que duren las obras.

El mandatario precisó que la situación será evaluada de manera permanente en las próximas horas y días, teniendo en cuenta factores como el avance de los trabajos y las condiciones climáticas.

“Todo va a depender de los avances de las obras y de las condiciones. En las próximas horas se estará informando si hay algún cambio”, señaló.

Carriño también hizo un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta las medidas adoptadas, en especial quienes cruzan diariamente la frontera por motivos laborales o académicos.

En ese sentido, indicó que el tránsito de vehículos y motocicletas deberá ser redirigido hacia el puente Atanasio Girardot, mientras se mantiene la restricción en este paso.

La decisión se da en medio de la intervención que busca estabilizar la estructura del puente, afectada por las condiciones del río Táchira, y garantizar la seguridad de quienes utilizan este puente de conexión entre Cúcuta y Ureña.