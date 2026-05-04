Siguen encontrando conductores borrachos en Ibagué: en el 2026 se han presentado 170 casos

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que durante el puente festivo de la conmemoración del día de trabajo se impusieron 133 comparendos a conductores que infringieron las normas del Código Nacional de Tránsito en las calles de la capital del Tolima

Según Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, se realizaron distintas acciones de operatividad con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y evitar peligros en la vía.

“Durante los controles, se sancionaron a 133 conductores por infracciones como abandono de vehículos, falta de documentación e incumplimiento de las normas de tránsito. Asimismo”, dijo Posada.

Del total de los comparendos, se reportó por parte de las autoridades 10 casos de conductores sorprendidos bajo efectos del alcohol, situación que sigue siendo una preocupación constante cada fin de semana en la capital del Tolima.

Durante el puente festivo, se registraron 11 accidentes de tránsito en las vías de la capital tolimense, las cuales, dejaron un saldo total de 20 personas lesionadas que fueron atendidas en centros asistenciales.

“Estos resultados reflejan la importancia de actuar con responsabilidad en cada desplazamiento. No solo se trata de cumplir la norma, sino de proteger la vida propia y la de los demás actores viales”, puntualizó Giovanny Posada, director Operativo de Movilidad.

Dato: las cifras evidencian que en el año 2024, se encontró un total de 439 conductores estado de embriaguez en las vías de Ibagué; en 2025, la cifra ascendió a 556 personas; y en lo corrido de 2026, ya son más de 170 los sancionados por esta conducta.