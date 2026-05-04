Sebastián López renuncia al Concejo de Medellín y proyecta candidatura a la Alcaldía

Medellín, Antioquia

El concejal de Medellín Sebastián López anunció su renuncia al Concejo de la ciudad, decisión con la que cierra su paso por la corporación y abre el camino hacia una posible candidatura a la Alcaldía.

“Cumplí un ciclo en el Concejo de Medellín. Lo di todo, lo viví todo y me voy con la tranquilidad de haber defendido esta ciudad y haber cumplido un sueño”, escribió el cabildante en sus redes sociales.

Renuncia y nuevo proyecto político

López aseguró que inicia una nueva etapa enfocada en prepararse para asumir mayores retos en la ciudad, en lo que sería su proyección hacia una candidatura.

“Ahora arranco una nueva etapa: voy a prepararme para estar a la altura de los retos de Medellín, pero sobre todo para construir soluciones”, indicó.

El concejal también confirmó que participará en el escenario político nacional al anunciar que liderará en Medellín la campaña de la senadora Paloma Valencia.

Uno de los concejales más votados

Sebastián López fue uno de los concejales con mayor votación en Medellín en las elecciones de 2023 y se consolidó como una de las principales figuras del Centro Democrático en la ciudad.

Durante su paso por el Concejo tuvo un rol protagónico en la oposición al exalcalde Daniel Quintero, generando una fuerte discusión que se viralizó en redes sociales.

Su salida se da en medio del reacomodo político de cara a las próximas elecciones locales, en las que comenzarán a definirse los aspirantes a la Alcaldía de Medellín.