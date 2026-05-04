¿Se usaron armas de fuego contra manifestantes el 1 de mayo en Bogotá? Policía responde

Se presentaron extraños hechos durante las manifestaciones del pasado viernes 1 de mayo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Los hechos los denunció la concejal Ana Teresa Bernal, en los que al parecer la Policía Metropolitana tuvo un exceso de fuerza contra un grupo de estudiantes que se movilizaba.

“Recibimos denuncias de un presunto ataque contra estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional durante la movilización de este 1° de mayo. Se habla del uso de arma de fuego por parte de la Policía de Bogotá”, escribió en su cuenta de la cabildante.

Asimismo, exigió la verificación inmediata d los hechos y garantías para el desarrollo de la protesta y el respeto por la vida.

Los videos publicados por la cabildante muestran balas en el calle cerca al Centro Internacional, en el centro de la capital del país.

¿Qué responde la Policía?

Ante la denuncia realizada por Bernal, la Policía Metropolitana de Bogotá, respondió que están en investigaciones del caso.

“En la Carrera Séptima con Calle 28 se presentó una detonación causada por un arma traumática, los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno encontraron dicho elemento y lo recolectaron”, señaló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Añadió que se desplegó un grupo especial de Policía Judicial para investigar y esclarecer los hechos.