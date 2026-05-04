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04 may 2026 Actualizado 16:25

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Se llevaron escombros de las obras del Metro de Bogotá: esto se sabe

La Policía y la seguridad del concesionario intervinieron en el sector.

Llega a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro.

Llega a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro.

Llega a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En video quedó registrado el momento en el que varias personas entraron a uno de los frentes de obra de la Primera Línea del Metro para llevarse materiales.

Lo que se pensaba al comienzo es que serían habitantes de calle; se robaron los materiales del proyecto de movilidad más importante de Bogotá y del país.

Lo que confirmó Caracol Radio con la Empresa Metro es que estos hechos se presentaron en la Avenida Caracas con Calle 45 y sí serían habitantes de calle que se llevaron escombros de esta obra.

Estos escombros que se llevaron los habitantes de calle eran producto de las labores de desmonte y demolición de losas de la estación.

Según indicó la entidad, la Policía Metropolitana y los guardas de seguridad del concesionario intervinieron en el sector, retirando a las personas de este punto.

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Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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