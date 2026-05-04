Restaurante Candé, primero en en recibir certificación de sostenibilidad gastronómica de ICONTEC

El restaurante Cande cocina 100% cartagenera ha marcado un antes y un después en la industria nacional al convertirse en el primer establecimiento gastronómico en Colombia en obtener la certificación bajo la norma NTC 6496:2020 de ICONTEC.

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Este reconocimiento oficial bajo el Sistema de gestión de la sostenibilidad para los establecimientos gastronómicos, bares y similares posiciona a Candé no solo como un baluarte de la tradición gastronómica cartagenera, sino como líder y referente en la ruta hacia una gastronomía consciente y de nivel internacional.

¿Qué significa este logro para Cartagena, Candé y sus comensales?

La norma NTC 6496:2020 es la garantía de que cada plato servido en Candé respeta un ciclo de bienestar que impacta positivamente al entorno. Es decir, Candé ha sido certificado por trabajar bajo los más altos estándares en:

Responsabilidad con el ambiente: manejo impecable de residuos, reciclaje activo y un uso eficiente del agua y la energía.

Ética y bienestar: compras responsables que apoyan al productor local, higiene rigurosa y, sobre todo, un trato digno y justo para todo el equipo humano.

Compromiso con Cartagena: un impacto social positivo que asegura que la cultura cartagenera se preserve para las próximas generaciones.

Fortalecimiento de la gastronomía de Cartagena

Más allá del orgullo, esta certificación otorgada por ICONTEC demuestra que la sostenibilidad es el mejor ingrediente para el éxito empresarial. Al implementar estos requisitos, Candé no solo cuida el medio ambiente, sino que también:

1. Optimiza sus recursos: reduciendo desperdicios y costos operativos.

2. Eleva su competitividad: cumpliendo con los estándares turísticos internacionales más exigentes.

3. Garantiza la excelencia: mejorando continuamente la calidad del servicio para cada cliente.

“Recibir esta certificación es un regalo para Cartagena. Queremos demostrar que nuestra cocina 100% cartagenera puede y debe ser vanguardista en su gestión. Ser los primeros en Colombia nos llena de emoción y nos compromete a seguir sirviendo y generando un empresa con amor, sostenibilidad, pero sobre todo, con responsabilidad”, expresó Gabi Arenas, gerente general de Candé.

Sobre el Restaurante Candé

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena, Candé es una experiencia sensorial completa que celebra la identidad, la música y los sabores ancestrales de La Heroica, ahora con el respaldo de ser el pionero en sostenibilidad certificada por la norma NTC 6496:2020 de ICONTEC.