Precio del café en Colombia HOY 4 de mayo según la FNC: Abre la semana con alza en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este lunes 4 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 4 de mayo de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

Precio del café para HOY 4 de mayo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes de inicios de mayo de 2026 se cotizará en $2,300,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un aumento respecto al último reporte registrado, cuando la carga se cotizó en $2,242,000 finalizando la semana. Asimismo, la pastilla de café contenida en el perganimo se mantiene en $10.000 pesos.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

También le puede interesar: Juan Valdez irrumpe en España con café 100% colombiano

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 4 de mayo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son:

ARMENIA: Carga: 2,300,500 // Kilo: 18,404 // ARROBA: 230,050

Carga: 2,300,500 // Kilo: 18,404 // ARROBA: 230,050 BOGOTÁ: Carga: 2,299,250 // Kilo: 18,394 // ARROBA: 229,925

Carga: 2,299,250 // Kilo: 18,394 // ARROBA: 229,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,298,875 // Kilo: 18,391 // ARROBA: 229,888

Carga: 2,298,875 // Kilo: 18,391 // ARROBA: 229,888 BUGA: Carga: 2,301,250 // Kilo: 18,410 // ARROBA: 230,125

Carga: 2,301,250 // Kilo: 18,410 // ARROBA: 230,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,200,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 CÚCUTA: Carga: 2,298,375 // Kilo: 18,387 // ARROBA: 229,838

Carga: 2,298,375 // Kilo: 18,387 // ARROBA: 229,838 IBAGUÉ: Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963

Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963 MANIZALES: Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 MEDELLÍN: Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963

Carga: 2,299,625 // Kilo: 18,397 // ARROBA: 229,963 NEIVA: Carga: 2,298,750 // Kilo: 18,390 // ARROBA: 229,875

Carga: 2,298,750 // Kilo: 18,390 // ARROBA: 229,875 PAMPLONA: Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850

Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850 PASTO: Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850

Carga: 2,298,500 // Kilo: 18,388 // ARROBA: 229,850 PEREIRA: Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038

Carga: 2,300,375 // Kilo: 18,403 // ARROBA: 230,038 POPAYÁN: Carga: 2,300,625 // Kilo: 18,405 // ARROBA: 230,063

Carga: 2,300,625 // Kilo: 18,405 // ARROBA: 230,063 SANTA MARTA: Carga: 2,302,125 // Kilo: 18,417 // ARROBA: 230,213

Carga: 2,302,125 // Kilo: 18,417 // ARROBA: 230,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,299,750 // Kilo: 18,398 // ARROBA: 229,975

La producción y comercialización de café bajó en Marzo

Según un informe de producción estimada de café presentada por la Federación, la fabricación de 2026 alcanzó 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a 3,78 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída cercana al -33,5%.

El pasado marzo, con unos 754 mil sacos elaborados, no corrigió la tendencia, sino que la consolidó, evidenciando que no se trata de un ajuste puntual, sino de una realidad productiva más retadora en el arranque del año.

Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

Ante esto, Germán Bahamón, gerente de la entidad, hizo un llamado a evitar lecturas apresuradas sobre esta situación.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: