Persecución en Cali terminó en balacera y captura de presunto ladrón con inhibidor de señal

Una persecución policial por varios barrios del oriente de Cali, tras un caso de hurto, terminó en un intercambio de disparos y la captura de un presunto delincuente.

De acuerdo con las autoridades, el hecho inició en el barrio Mariano Ramos, donde el sujeto habría despojado a un ciudadano de sus pertenencias. La reacción de la Policía permitió ubicarlo y seguirle la pista hasta el barrio El Vallado.

“Se logró la interceptación y captura de un hombre de 24 años, señalado de haber cometido un hurto momentos antes. Durante el procedimiento, el individuo atacó a los uniformados con un arma de fuego, lo que generó una reacción inmediata por parte de los policías”, informó el coronel Edwin López de la Policía Metropolitana de Cali.

Tras su captura, las autoridades le incautaron un arma de fuego y un inhibidor de señal, un dispositivo tecnológico utilizado por estructuras delincuenciales para bloquear alarmas y sistemas de rastreo GPS, especialmente en el hurto de motocicletas y vehículos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Posteriormente, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.