Pacientes permanecen hasta ocho días en hospitales por fallas en remisiones en Norte de Santander

Norte de Santander.

La crisis del sistema de salud en Norte de Santander está generando un efecto en cadena que comienza en los municipios y termina colapsando los hospitales del área metropolitana de Cúcuta.

Así lo advirtió Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, quien explicó a Caracol Radio que la falta de contrarreferencia -es decir, de centros que reciban a los pacientes remitidos- está provocando una sobreocupación crítica en los servicios.

“Los municipios remiten pacientes, pero no hay quién los reciba. Eso hace que personas que deberían estar dos días en un hospital terminen ocho o más esperando una remisión”, señaló.

Esta situación está generando un represamiento de pacientes en hospitales y unidades básicas, especialmente en Cúcuta, donde se concentra la atención de casos provenientes de diferentes zonas del departamento.

El dirigente también alertó que esta problemática está afectando la operación de las ambulancias, ya que muchas permanecen ocupadas durante horas o incluso días, a la espera de que se desocupe una camilla.

“Hay ambulancias que no pueden volver a operar porque se quedan sin camillas. Algunas incluso tienen que retirarse sin ellas, lo que afecta la capacidad de respuesta ante emergencias”, explicó.

Según Hernández, este panorama es similar en varios municipios, donde la falta de capacidad instalada y la ausencia de una red eficiente de atención están profundizando la crisis.

El resultado, advierte, es un sistema saturado que no logra dar respuesta oportuna a los pacientes, en medio de una problemática que sigue sin solución estructural.