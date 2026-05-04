Andrés Forero demanda nombramiento de Daniel Quintero como Supersalud: “No cumple los requisitos”

Andrés Forero, actual representante y senador electo del Centro Democrático, radicó una demanda ante el Consejo de Estado en la que solicita la nulidad del decreto que nombró a Daniel Quintero, como superintendente nacional de Salud.

La acción judicial busca tumbar el acto administrativo al considerar que el exalcalde de Medellín no cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo. “Quintero no cumpliría requisitos toda vez que su formación académica y experiencia profesional no responden a las exigencias funcionales del cargo”, señaló Forero.

El recurso fue presentado bajo el medio de control de nulidad, y también solicita la suspensión provisional del nombramiento mientras se toma una decisión de fondo.

Cuestionamientos al perfil de Quintero

La demanda se da semanas después de que el Gobierno confirmara la designación de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia Nacional de Salud, tras la salida de Bernardo Camacho.

Aunque Quintero es ingeniero electrónico con estudios en finanzas y un MBA, no registra experiencia directa en el sector salud, lo que ha generado críticas desde distintos sectores políticos.

El cargo de superintendente es clave dentro del sistema, ya que tiene funciones de vigilancia, control y sanción sobre EPS, clínicas y hospitales, en medio de una crisis estructural que atraviesa el sector.

Decisión quedará en manos del Consejo de Estado

Con esta demanda, será el Consejo de Estado el encargado de evaluar si el nombramiento cumple con los requisitos legales o si procede su anulación.

Le puede interesar: “Usted no tiene competencia para fiscalizar la asistencia de los congresistas”: Lidio García a Petro