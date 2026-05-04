Más de 12 mil jóvenes han ingresado al sistema penal en Colombia: alerta desde el Concejo de Bogotá

Bogotá D.C

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, alertó sobre la instrumentalización de menores de edad en las estructuras criminales del país y de Bogotá, lo que según él demuestra que el crimen avanza y que el sistema penal no previene el reclutamiento de jóvenes.

“Más de 12.000 jóvenes han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en dos años y el 20% reincide y uno de cada cinco vuelve al delito. Esa cifra no es marginal, es la evidencia de que el Estado no está rompiendo el ciclo criminal, lo está administrando”, advirtió el concejal.

Además, señaló que más de 1.000 casos de reclutamiento de niños y adolescentes han sido verificados por Unicef en 2025, lo que prende las alertas sobre el fortalecimiento de las estructuras criminales.

Barrios asocia este fenómeno con un cambio estructural en la operación del crimen, “los menores ya no son utilizados de forma excepcional, sino como parte central de la estrategia criminal, debido a su facilidad de reclutamiento y al régimen sancionatorio diferenciado”.

Asimismo, cuestionó el impacto de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro , criticando que ha reducido la presión del Estado en varios territorios sin reemplazarla por control institucional efectivo, lo que ha permitido el crecimiento de economías ilegales que reclutan menores.

Jóvenes en Bogotá

En la capital del país, esta problemática ya se refleja en las dinámicas delictivas. Según cifras oficiales, el 49,7% de las aprehensiones de adolescentes corresponde a hurto a personas, seguido de lesiones personales (10,7%) y delitos de estupefacientes (9,1%).

Para el concejal esto no solo refleja la fuerte relación con la violencia urbana y las economías ilegales, sino la desarticulación institucional en el Distrito.

”Actualmente, ninguna entidad puede responder cuántos jóvenes intervenidos por programas sociales reinciden en el delito, lo que impide evaluar si las estrategias están funcionando“, sostuvo Barrios.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Educación no cuenta con información que permita correlacionar las zonas de alta criminalidad con las instituciones educativas.

Frente a este panorama, el concejal insistió en la urgencia de implementar un Modelo Territorializado de Seguridad que permita intervenir de manera focalizada, con seguimiento individual de los jóvenes, cruce de información entre entidades, indicadores de resultado y responsabilidad clara por territorio.