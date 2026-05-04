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04 may 2026 Actualizado 18:10

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Manuel Sans Segarra revela en Ego y supraconciencia cómo comprender la conciencia humana

En estudio nos acompaña el doctor Manuel Sans Segarra, uno de los referentes mundiales en el desarrollo del ser. Nos presenta su nuevo libro, Ego y supraconciencia. Buscando el sentido de la vida.  Este médico experto en experiencias cercanas a la muerte nos comparte su experiencia personal el cambio de paradigma y cómo entender la conciencia humana.

Manuel Sans Segarra revela en Ego y supraconciencia cómo comprender la conciencia humana

Manuel Sans Segarra revela en Ego y supraconciencia cómo comprender la conciencia humana

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