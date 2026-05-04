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04 may 2026 Actualizado 18:08

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Descubre los 10 hábitos respaldados por la ciencia para transformar tu vida, según César Lozano

Conoce los 10 hábitos probados por la ciencia que pueden ayudar a transformar la vida de la mano del libro Más hábitos, menos drama, del doctor César Lozano, médico cirujano, doctor en psicoterapia Gestalt, conferencista de bienestar emocional, desarrollo personal y crecimiento humano. 

Descubre los 10 hábitos respaldados por la ciencia para transformar tu vida, según César Lozano

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