Descubre los 10 hábitos respaldados por la ciencia para transformar tu vida, según César Lozano
Conoce los 10 hábitos probados por la ciencia que pueden ayudar a transformar la vida de la mano del libro Más hábitos, menos drama, del doctor César Lozano, médico cirujano, doctor en psicoterapia Gestalt, conferencista de bienestar emocional, desarrollo personal y crecimiento humano.
Descubre los 10 hábitos respaldados por la ciencia para transformar tu vida, según César Lozano
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