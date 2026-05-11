Psicóloga clínica explica: ¿Cómo poner en práctica la comunicación emocional sin conflicto?

¿En qué consiste y cómo poner en práctica la comunicación emocional sin conflicto? La psicóloga Liliana Rueda, psicóloga clínica, coordinadora del Centro de Atención Psicosocial de la Universidad Piloto de Colombia, nos explica por qué razón es que muchas relaciones de pareja fallan, no por falta de amor, sino por mantener una mala comunicación.