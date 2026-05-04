“Las víctimas no tienen segunda oportunidad”: madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor
“Ocho años no bastan”: el reclamo de la madre de Leticia Rosino ante la salida en libertad de su agresor
“Las víctimas no tienen segunda oportunidad”: madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor
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La historia de Leticia Rosino, violada y asesinada a los 32 años en Zamora, España, reabrió un debate sobre la justicia para los delitos graves cometidos por menores de edad.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...