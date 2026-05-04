Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 may 2026 Actualizado 13:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Las víctimas no tienen segunda oportunidad”: madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor

“Ocho años no bastan”: el reclamo de la madre de Leticia Rosino ante la salida en libertad de su agresor

“Las víctimas no tienen segunda oportunidad”: madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor

“Las víctimas no tienen segunda oportunidad”: madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor

00:00:0011:10
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

La historia de Leticia Rosino, violada y asesinada a los 32 años en Zamora, España, reabrió un debate sobre la justicia para los delitos graves cometidos por menores de edad.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir