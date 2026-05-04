Las autoridades investigan amenazas contra integrantes del Consejo Municipal de Juventudes de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Javier Amaya, Edil de la Comuna 6 de Ibagué, denunció que su hija Mariana Amaya fue víctima de amenazas contra su integridad por ser parte del Consejo Municipal de Juventudes de la capital del Tolima.

“El sábado alrededor de las tres de la tarde nos encontrábamos alistándonos para asistir a una reunión y mi hija sale preocupada, me dice papá me están amenazando, empecé a leer y una persona le decía que no se presentara al Consejo Municipal de Juventudes sino quería que de ella solo quedara la pintura”, dijo Javier Amaya.

El edil relató que tomó el control del celular y le escribió a la persona que estaba amenazando a su hija, a lo que le contestaron que para él también había “Yo le dije a ella que debe seguir con su tema político, porque mucha gente va a querer callarla en estos espacios”.

Precisamente, hablamos con Mariana Amaya, consejera de juventudes de Ibagué, quién manifestó que las amenazas en primera instancia eran en su contra por pertenecer al Partido Centro Democrático y contra el consejero del Partido Conservador, Santiago Rubio.

“Nos decían que nos estábamos metiendo con la organización equivocada, que éramos de los poderes hegemónicos y también hablándole al consejero, Juan David, que es del Comité Ambiental del Pacto Histórico, al que le dijeron que no se juntara con nosotros, sino lo iban a joder”, resaltó.

Por otra parte, indicó que en los mensajes les hablaron de temas que solo sabían los consejeros “Habían temas que no habían salido a la luz pública, eran temas privados del consejo, pero también nos amenazaron con cosas privadas”.

La denuncia sobre estas amenazas ya fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y se entregaron las pruebas que confirman que a todos los afectados les escribieron de la misma línea celular.

Los consejeros de juventudes amenazados son Juan Andrés Arteaga, Juan David Caicedo Mariana Amaya e integrantes de la Plataforma Municipal Juventud.

Las autoridades investigan este caso de amenazas contra el CMJ

En un comunicado a la opinión pública la Alcaldía de Ibagué manifestó que durante la más reciente sesión del Consejo Municipal de Juventudes y la Plata Forma Municipal de Juventud, se presentaron situaciones de tensión derivadas de denuncias sobre presuntas amenazas a integrantes del subsistema; hechos que eran de previo conocimiento de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud de Ibagué, lo que motivó la inclusión de una intervención institucional al inicio de la sesión, aprobada por la mesa directiva del CMJ.

“Durante el encuentro, la Administración Municipal anunció la activación de acompañamiento jurídico y psicosocial para los jóvenes, especialmente para quienes han manifestado ser afectados. Asimismo, se informó la implementación de la estrategia ‘Juego Limpio’, orientada a promover el respeto, convivencia y las garantías de participación”, indicó la Alcaldía.