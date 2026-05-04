La ANSV realizó en Cartagena el primer Congreso internacional de Seguridad Vehicular

La Agencia Nacional de Seguridad Vial llevó a cabo, en la ciudad de Cartagena, el primer Congreso Internacional de Seguridad Vehicular, un espacio académicoy técnico que reunió a expertos nacionales e internacionales, autoridades, academia, actores viales e industria, con el propósito de promover una conversación de alto nivelsobre los retos y oportunidades de la seguridadvehicular en Colombia.

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Durante tres días, el eventopermitió intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas alrededor de herramientas fundamentales para la protección de la vida en las vías, como la incorporación de tecnologías de seguridad vehicular, el fortalecimiento de la Revisión Técnico-Mecánica y la adecuada gestión de los serviciosde mantenimiento y suministro de autopartes.

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“La seguridad vehiculares uno de los pilares para salvar vidas en las vías. Este congreso nos permitió reuniral sector público,privado, la academia y expertos internacionales para construir una visión conjunta sobre cómo fortalecer los estándares de seguridad de los vehículos que circulan en Colombia”, indicó Mariantonia Tabares Pulgarín, directora general de la Agencia Nacionalde Seguridad Vial

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La agenda académica se desarrolló los días 28 y 30 de abril enel Hotel Hilton de Cartagena, con conferencias especializadas a cargo de invitados nacionales e internacionales. Por su parte, el 29 de abril se realizaron pruebas vehiculares en vivo enel Coliseo de Combate de Cartagena, donde los asistentes conocieron de manera práctica los beneficios de distintas tecnologías diseñadas para prevenir o mitigar siniestros viales.

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Durante el encuentro se abordaron tres ejes temáticosprincipales:

Tecnología de seguridadvehicular. Revisión Técnico-Mecánica. Gestión efectiva de la prestación del servicio de mantenimiento y suministro de autopartes.



Asimismo, la ANSVreiteró que continúa avanzandoen acciones orientadas a la armonización con estándares internacionales aplicables a vehículos, sistemas y componentes, así como en estudios técnicos y esquemas relacionados con la Revisión Técnico-Mecánica, el mantenimiento automotor y el suministro de autopartes.

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Con la realización de este primer Congreso Internacional de Seguridad Vehicular, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fortaleció el diálogo técnico e institucional necesario para seguir consolidando una movilidad más segura, moderna y centrada en la protección de la vida.