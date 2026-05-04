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04 may 2026 Actualizado 16:25

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Política

Juvinao, Sastoque y otros radicaron objeción de conciencia ante Alianza Verde tras apoyo a Cepeda

Catherine Juvinao, el concejal Julián Sastoque y un grupo de consejeros de juventud fueron quienes radicaron oficialmente su objeción de conciencia.

Laura Duarte@laurad_duarte

Luego de que el partido Alianza Verde decidiera respaldar a Iván Cepeda, un grupo de militantes han manifestado su inconformidad y han pedido a la colectividad que se les permita apartarse de de esa decisión.

A propósito, la representante Catherine Juvinao, el concejal Julián Sastoque y un grupo de consejeros de juventud radicaron oficialmente su objeción de conciencia.

El documento llegó a pocos días de que el senador Ariel Ávila dijera que ningún congresista podrá apoyar a otro candidato que no sea Iván Cepeda y que si lo hacen estarían incurriendo en doble militancia y podrían perder su curul.

Los firmantes de la carta, aseguraron que la intención de la objeción de conciencia no es apoyar a algún candidato de derecha o contrario a los valores de la Alianza Verde.

“En ningún caso, esta solicitud se presenta con el fin de apoyar a candidatos con postulados absolutamente contrarios a los principios, valores y prioridades definidas por esta colectividad como los señores Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia o Santiago Botero, ni con ello pretender incurrir en doble militancia bajo la modalidad de apoyo”, dijeron.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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