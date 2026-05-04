Horóscopo de HOY 4 de mayo del Profesor Salomón: Leo y Libra cuidado con las envidias

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este lunes, 4 de mayo, y menciona que el número de esta fecha representa los cuatro puntos cardinales y las cuatro estaciones que tiene la vida.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas equilibradas y determinadas con lo que dicen y hacen, a su vez que son personas muy aterrizadas en las decisiones que toman para su vida. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 2350.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros encender una vela blanca, esto con el fin de llamar el éxito a su vida.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el beige.

El número es el 3094.

La fruta es la piña.

Parta un limón en cruz para después aplicarle azúcar que deberá dejar en cualquier parte de la cocina.

El código sagrado es el 1180.

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Horóscopo de hoy

Aries

Puede que últimamente hayas estado sobrepensando las cosas y es normal; lo que no es normal es que se paralice por ello y tome decisiones, ya que puede que corra con suerte y todo lo que haga tenga excelentes resultados, esto siempre y cuando tenga moral y fe en lo que desee hacer.

Número: 1456

Tauro

Puede que tenga la oportunidad de liderar algún proyecto u obtener un ascenso en su trabajo que lo podrá hacer acreedor de ciertos tipos de poderes para definir ciertas cosas; eso sí, se le recomienda que lo sepa manejar y no se deje llevar, ya que podrá ser bastante negativo en su vida.

Número: 1499

Géminis

Puede que próximamente logre llevar a cabo algo referente a lo laboral, que podrá provocar cambios beneficiosos en su empleo; a esto se le añade la posibilidad de que realice un viaje próximamente a un lugar que posiblemente no conozca.

Número: 1968

Cáncer

Según el tarot, para este mes se pronostica estabilidad a nivel emocional, familiar y sobre todo económica, de la mano de la posibilidad de que lleguen muchos cambios que podrán ser beneficiosos en su vida.

Número: 9824

Leo

De acuerdo a los astros, se le recomienda que tenga mucho cuidado con su entorno, sobre todo con personas malintencionadas, así que será mejor que se fije en las acciones de la gente.

Número: 5980

Virgo

Puede que sea el momento de buscar el amor, pero no trata de tratar de conseguir pareja, sino de encontrar ese amor propio, ese afecto por los demás. Se le sugiere que haga ciertas labores de reflexión y así pueda que se sienta mejor consigo mismo.

Número: 0344

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Libra

Se le sugiere que preste atención a su entorno, ya que puede que ciertas cosas no estén marchando muy bien que digamos, que pueden ser producto de las envidias, así que mucho ojo a ello.

Número: 0428

Escorpio

De acuerdo a las cartas, se le aconseja que empiece a creer más en usted mismo, que tenga el valor de reconocer sus fortalezas, así como lo hace con sus errores, ya que de no hacerlo puede que empiecen a pasar cosas no muy buenas. También se le recuerda que no debe depender de nadie para seguir adelante; busque en usted mismo esa determinación para seguir adelante.

Número: 9950

Sagitario

Si ha vendido pensando en invertir, comparar o vender una casa, los astros le recomiendan que puede ser el momento más que adecuado de llevarlo a cabo.

También se le pronostica algún tipo de ascenso o algo positivo en lo laboral que puede llegar a su vida.

Número: 9986

Capricornio

Puede que al momento para que queden atrás ciertas cosas negativas en su vida, trate de dejar atrás ese vicio o inclusive esa persona que usted sabe que no es muy conveniente del todo.

Número: 5308

Acuario

Si tiene algún dinero en mora o pendiente, puede que próximamente esa cuenta sea saldada, así como la oportunidad de adquirir un vehículo si lo ha vendido, pensando que puede que sea el momento adecuado.

Número: 8850

Piscis

En esta ocasión, la carta de la rueda de la fortuna le pronostica la posibilidad de que a su vida llegue mayor libertad en diferentes apartados económicos, como lo podrían ser en negocios, rifas, viajes o inversiones.

Número: 5163

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