Gobierno reporta giros por más de $416 mil millones a Cancerológico: anuncia continuidad de servicio

El anuncio se da en medio de alertas en el sistema de salud y pone el foco en la atención oncológica en el país.

El Gobierno Nacional informó que ha girado más de $416 mil millones al Instituto Nacional de Cancerología (INC) entre 2022 y 2026, con el objetivo de garantizar su funcionamiento, fortalecer la investigación en cáncer y modernizar su infraestructura tecnológica .

El pronunciamiento se conoce en una coyuntura marcada por dificultades financieras en el instituto y advertencias sobre la prestación de servicios en varias entidades, lo que ha puesto bajo la mira la continuidad de la atención a pacientes.

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Contexto financiero del Instituto

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología enfrentaba desde el 2022 una situación financiera crítica, con deudas cercanas a los $207 mil millones, principalmente por obligaciones pendientes de pago por parte de EPS y otras instituciones del sistema .

A pesar de ese escenario, el Instituto continuó prestando servicios de atención especializada a pacientes provenientes de distintas regiones del país.

Recursos para funcionamiento y operación

El reporte oficial detalla que más de $313 mil millones han sido destinados al funcionamiento del Instituto, lo que incluye la atención clínica especializada, la gestión en salud pública y la asesoría técnica.

Estos recursos han tenido incrementos progresivos año a año, según el Ministerio, como parte de una estrategia para estabilizar la operación del centro médico.

Inversión en tecnología, investigación y medicamentos

Además del funcionamiento, el Gobierno informó sobre otras líneas de inversión orientadas al fortalecimiento del Instituto:

Más de $85 mil millones para la dotación de equipos médicos.

Cerca de $18 mil millones para investigación e innovación en cáncer a través de mecanismos como el FIS.

Recursos adicionales para convenios científicos y tecnológicos.

Proyección de más de $76 mil millones en vigencias futuras para la producción de medicamentos biosimilares entre 2026 y 2032.

Estas inversiones están dirigidas a mejorar la capacidad tecnológica, científica y de atención del Instituto.

En el anuncio del ministerio, el Gobierno señaló que, pese a los recursos transferidos, no se debe poner en riesgo la continuidad de los servicios del Instituto Nacional de Cancerología.

También indicó que la entidad ha contado con un respaldo sostenido para su recuperación, modernización y operación, y reiteró la necesidad de garantizar la atención a pacientes oncológicos en el país como parte del sistema de salud