Gobernadora del Chocó denunció crisis en el Hospital San Francisco de Asís por sobreocupación

Este lunes, 4 de mayo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció el colapso de una de las instituciones de la salud más importantes del departamento: el Hospital San Francisco de Asís.

Se declaró la alerta roja hospitalaria

La gobernadora Córdoba reveló que “infortunadamente el Hospital San Francisco de Asís, que es el único hospital de segundo nivel en toda la red pública del departamento, es decir, el único hospital de segundo nivel a lo largo de 31 municipios y más de 600.000 habitantes, ha tenido que constituirse en una alerta roja hospitalaria por llegar al 340% de sobreocupación en el servicio de urgencias, y 100% en la ocupación de todos los demás servicios de hospitalización”.

La situación para los pacientes

Por otro lado, la administradora departamental aseguró que para los pacientes el tema es “absolutamente crítico y absolutamente indigno” por la manera en la que se ha encontrado “el servicio de urgencias en el Hospital San Francisco de Asís, con unas cifras, además, sin precedentes”.

“El 340% de sobreocupación ha significado que nada más este fin de semana que se presentó la situación por un colapso de la cubierta del área de urgencias en donde se rebosó la capacidad y empezó a llover por dentro, lo que pasó fue que se terminó inundando un área en donde por sí, al momento de hacer la visita este fin de semana, encontramos que la gente estaba literalmente en el piso, sentada ya admitida, en las sillas de la recepción, en sillas durante días, sin posibilidad de camillas, estaba convertida el servicio de unidad de cuidados intermedios, literalmente una UCI pediátrica”.

Y concluyó: “Encontré absolutamente una situación que, además, de dolorosa para mí como mandataria, cualquier ciudadano dentro de su humanidad pudiera sentir que no es digno y que no es humanitario, debido a que realmente cualquier persona que necesita un servicio de salud hoy en el departamento del Chocó tiene que ser atendido en el Hospital San Francisco de Asís”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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