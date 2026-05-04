Formulan cargos a edecán de Presidencia por presunto acoso sexual contra mayor del EJC y su hijo

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el mayor del Ejército Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, quien se desempeñaba como edecán de la Presidencia de la República, por hechos de presunto acoso sexual denunciados por una oficial en Bucaramanga.

La decisión se conoce meses después de que Caracol Radio revelara en su momento este caso, en el que se denunciaban presuntos tocamientos, agresiones verbales y amenazas por parte del oficial en medio de un episodio ocurrido dentro de instalaciones militares.

De acuerdo con el expediente disciplinario conocido por Caracol Radio, el Ministerio Público concluyó que existen elementos suficientes para avanzar a juicio por una posible falta gravísima, en un proceso que además se analiza bajo enfoque de género y en un contexto de subordinación jerárquica dentro de la Fuerza Pública.

Según el relato, los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2025 cuando la oficial accedió a trasladar al mayor en su vehículo tras encontrarlo en “condiciones que comprometían la imagen institucional”. Iba acompañada de su hijo de 12 años.

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Durante el trayecto, el comportamiento del oficial —según la denuncia— pasó de insinuaciones a contacto físico no consentido: “me dice ‘usted sabe hacer rico el amor’, a lo que yo le contesto que me respete, que soy una mujer casada con otro oficial superior y que respetara a mi hijo… el señor mayor estando en la silla de atrás procede a violentar mi intimidad tocándome el hombro y con posterioridad los senos, reacciono de forma rápida quitándole la mano y parando mi vehículo”

La oficial también aseguró que la situación se agravó cuando el mayor habría intentado acercarse a su hijo: “en ese momento me dice ‘ese el que está ahí es su esposo’ y yo le digo que respetara que era mi hijo… en ese momento procedió a intentar tocar a mi menor hijo de forma inapropiada… toda esta situación en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado”

Insultos y amenazas: el punto clave del caso

Tras detener el vehículo y pedir ayuda, el comportamiento del oficial derivó —según el testimonio— en agresiones verbales y amenazas:

“perra, malparida, hijueputa… devuélvame el celular… la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro… toda esta situación en presencia de mi menor hijo… no solo por el abuso físico contra él y contra su mamá, sino por el maltrato de palabra”.

Para la Procuraduría, estos hechos deben analizarse en un entorno de relación superior–subalterna, lo que podría configurar un abuso de poder y una vulneración grave a los derechos de la víctima.

Presiones posteriores

La denunciante también advirtió que, tras lo ocurrido, recibió acercamientos para que no continuara con el caso:

“empecé a ser contactada… con la finalidad de ‘pedir excusas’ y que esta situación fuera dejada en el olvido… manifestando que pertenecen a Casa Militar y que están bajo órdenes directas del señor Presidente”

La defensa del mayor

Por su parte, el mayor Rodríguez Lemus negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que nunca incurrió en conductas de carácter sexual:

“nunca realicé actos de naturaleza sexual ni conductas constitutivas de acoso… lo que se presentó fue una situación de discusión y confusión generada por la pérdida del teléfono celular institucional”