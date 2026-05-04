Fin de semana violento en el Tolima: 10 personas fueron asesinadas en hechos aislados

Tolima

El fin de semana con puente festivo por la conmemoración del día del trabajo fue violento en el Tolima. Por lo menos 10 personas fueron asesinadas en hechos aislados informaron las autoridades departamentales.

Según la Policía Tolima, los homicidios se presentaron en los municipios de Líbano, Fresno, Ataco, Coyaima, Falan, Espinal, Venadillo y Honda, en esta última población fue asesinado Juan Diego Moreno Urbina, hijo de Juan Carlos Moreno, concejal del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

El joven se encontraba en la zona rosa de esta población cuando fue herido con varios impactos de arma de fuego en la cabeza, aunque fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Honda murió.

En redes sociales la institución educativa Coreducación lamentó este hecho en el que falleció Juan Diego Moreno Urbina quien estudiaba tecnología en gestión ambiental en este centro educativo.

Otro de los casos de muerte violenta sucedió en el municipio de El Espinal donde asesinaron a un vigilante identificado como Adrián Barrios quien hacia parte de la red de apoyo de seguridad en un barrio de esta población. El homicidio se registró en la vía que conecta al Espinal con el corregimiento de Chicoral a la altura de planta de procesamiento de semillas de Fedearroz.

Por otra parte, en el municipio de Fresno fue asesinado a tiros Franky Eduardo Pinzón de 41 años, la víctima al parecer habría salido hace poco tiempo de un centro de reclusión.

Dato: el Tolima se acerca a los 100 homicidios en el año 2026, lo que representa un aumento superior al 70% al comprar las cifras con los primeros meses del años 2025.