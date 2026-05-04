Fiestas del 11 de Noviembre ya son Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito

El recinto del Concejo Distrital se convirtió en escenario de celebración por la aprobación, este lunes 04 de mayo, del acuerdo mediante el cual se reconocen las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. Con 18 votos por el sí, cero votos por el no y un concejal ausente, la anhelada aprobación se hizo realidad.

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La presencia de la Reina Popular de las Fiestas de Independencia, Faylin Yiret Rodríguez, actores festivos, artistas, gestores culturales y medios de comunicación, entre una nutrida y colorida delegación del sector cultural de la ciudad presagiaba que la sesión de la corporación no sería una más.

El alcalde Dumek Turbay Paz se refirió a la importancia de la histórica noticia que ratifica las festividades del pueblo cartagenero en el centro de la agenda de la ciudad.

“Iniciamos la semana con una gran noticia: nuestro honorable Concejo Distrital acaba de elevar a categoría de Acuerdo y Declaratoria de Patrimonio de la ciudad nuestras Fiestas de Independencia, las Fiestas del 11 de Noviembre, la Fiesta que nos une. Y eso tiene unos efectos realmente importantes y el más importante es que ningún Gobierno en el futuro puede demeritar o dejar de darle la importancia que tiene a esa concentración popular, a ese encuentro ciudadano, a esa posibilidad de honrar el 11 de noviembre de la mejor manera”.

El mandatario distrital añadió: “Todos tendremos la obligación de honrar ese hito no solo con fiesta, sino con la protección al legado y al patrimonio cultural de nuestra ciudad. Así que es una tremenda noticia con la que iniciamos la semana y, por supuesto, agradecimiento especial a los honorables concejales de la ciudad que reconocen y trabajan por la defensa de nuestra historia, de nuestro Patrimonio, nuestra cultura y, sobre todo, la fecha más importante en la historia de nuestra comunidad: el 11 de noviembre.”

Al concluir la intervención de la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC-, Shirley Tuñón Vásquez, el ambiente festivo se hizo sentir en toda su dimensión con música, bailes y expresiones de entusiasmo que se desbordaron hasta la sala de sesiones y posteriormente a las afueras del recinto.

La funcionaria, en representación del Alcalde Mayor; Dumek Turbay Paz, del sector artístico y cultural de la ciudad y de su equipo de trabajo, agradeció al Concejo el efectivo trámite al proyecto presentado por la Administración Distrital, el cual aseguró que “representa un acto de justicia histórica hacia la máxima expresión festiva e identitaria de nuestra ciudad”.

El acuerdo No 098 de 2026 “por el cual se declaran las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como parte integrante del patrimonio cultural inmaterial del distrito de Cartagena de indias y se dictan otras disposiciones”, representa uno de los mayores avances en el reconocimiento de la importancia y trascendencia que tienen estas celebraciones, y despejan el camino para su reconocimiento a nivel nacional e internacional, al tiempo que ofrecen un marco normativo para su salvaguarda y fortalecimiento como la manifestación cultural festiva más importante de la ciudad, por su valor histórico y simbólico, y por su potencial como motor de desarrollo económico y cultural.

La recientemente designada directora general del IPCC agradeció a los concejales ponentes Gloria Estrada, Luz Marina Paria, Lewis Montero, Laureano Curi, y a sus equipos de trabajo por el trámite responsable y efectivo de la iniciativa, al tiempo que reconoció públicamente a su antecesora, Lucy Espinosa Díaz, por haber liderado el proceso de formulación del proyecto de acuerdo, que gestionó con dinamismo y entusiasmo en su ejercicio como directora del IPCC a quien extendió un profundo agradecimiento.

Entre los impactos esperados con la implementación del acuerdo, una vez sea sancionado por el burgomaestre local, se destacan las garantías a la salvaguardia de manifestaciones como cabildos, comparsas, danzas tradicionales y el Reinado Popular; la posibilidad de gestionar recursos nacionales e internacionales destinados al patrimonio cultural; la proyección de las Fiestas como motor de desarrollo económico, dinamizando el turismo cultural, economías creativas y emprendimientos locales, y el fortalecimiento de la cohesión social al integrar barrios de las tres localidades, centro histórico, zona rural e insular en una celebración común.