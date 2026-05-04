Expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja habla de la sanción a la Junta Directiva

Tunja

El Juzgado Cuarto Civil de Tunja impuso una multa a seis integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja por desacatar un fallo que ordenaba el reintegro de John Jairo Martínez Álvarez como presidente ejecutivo de la entidad. Tras conocerse la decisión, Martínez se pronunció sobre lo sucedido y criticó la actuación de la corporación.

“El fallo debía cumplirse. La Cámara incumplió y por eso el juzgado dicta una sentencia de desacato contra seis miembros de la Junta. Esto no es bueno para la entidad ni para el comercio, pero afortunadamente la justicia obra y los fallos deben acatarse”, señaló Martínez.

El exdirectivo explicó que, aunque fue citado el pasado 20 de abril, la propuesta que recibió no correspondía a un reintegro, sino a la firma de un nuevo contrato para un cargo denominado director general corporativo. Según Martínez, esa figura fue creada de manera irregular y sin respetar los estatutos de la Cámara.

“Ese cargo es ilegal, lo hicieron en una semana, cuando yo duré 15 meses trabajando en la actualización del organigrama. Eso significaría tener dos presidentes, uno con mando y otro subalterno, lo cual perjudica a la entidad”, afirmó.

Martínez aseguró que la situación ya está en conocimiento de la Superintendencia y reiteró que su exigencia es el cumplimiento estricto del fallo judicial que ordena su reintegro como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja.

Vale la pena recordar que entre los sancionados económicamente aparecen Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez y Euclides Rivera Murillo, representantes principales por el comercio, así como Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, designados por el Gobierno Nacional ante la junta directiva de la entidad.