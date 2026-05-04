Exalcalde de Tuluá enfrenta cargos por nombramiento irregular en el IMDER

El exalcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez Aguirre, enfrenta un pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en un nombramiento durante su administración.

El caso está relacionado con la elección y posesión del gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDER). Según el ente de control, la persona designada no cumplía con los requisitos básicos para asumir ese cargo.

De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario habría pasado por alto condiciones clave, especialmente en la formación académica, pues el perfil exigía un profesional en áreas administrativas o licenciado en educación física, además de experiencia mínima relacionada; sin embargo, se nombró a un ingeniero de sistemas.

Para la Procuraduría, Gómez Aguirre habría incumplido sus funciones al ignorar las reglas establecidas en el manual del instituto para cargos directivos, lo que habría vulnerado principios como la moralidad y la responsabilidad en la función pública.

La falta fue calificada de manera provisional como grave y cometida a título de culpa grave. Ahora, el proceso disciplinario continúa y será en las siguientes etapas donde se defina si hay lugar a sanciones contra el exmandatario.